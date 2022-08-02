جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، من المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ "جون كيرى".





وتناول الجانبان أوجه التعاون والتنسيق الجارى بين مصر والولايات المتحدة فى مجال تغير المناخ، فضلاً عن متابعة نتائج لقائهما الأخير بمدينة برلين الشهر الماضى على هامش حوار بيترسبرج للمناخ. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خلال الاتصال بحث نتائج زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء إلى القاهرة فى شهر مايو الماضى، كما تم التطرق كذلك للإسهامات المحددة وطنيًا المحدثة التى قدمتها مصر الشهر الماضى لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتى تتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن التقدير للتعاون القائم والمستمر بين مصر والولايات المتحدة فى مجال تغير المناخ. كما عبر عن التطلع لمشاركة أمريكية رفيعة المستوى خلال فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.