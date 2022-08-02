نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازات شهر اغسطس ٢٠٢٢|| جميع العطلات الاسبوعية الرسمية في شهر اغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجازات شهر اغسطس ٢٠٢٢، ويبحث كل من عاملي القطاع الخاص والحكومي في الوقت الحاضر على الإجازات الرسمية في شهر أغسطس الجاري حيث أن شهر سبتمبر المقبل لا توجد به أي اجازات رسمية سواء مرتبطة بمناسبات رسمية أو عطلات حكومية ومن المقرر أن يكون الأمر مقتصر فقط على العطلات الأسبوعية من كل أسبوع، وكان قد تحصل العديد من العاملين في الدولة المصرية على عدد من العطلات الرسمية خلال الفترة الأخيرة الماضية، وبالأخص خلال شهر يوليو الماضي والتي أستمتع فيها موظفي القطاع الخاص والحكومي على حد سواء بالعديد من الإجازات الرسمية والتي قد بدأت بإجازة عيد الأضحى المبارك من خلال أسبوع كامل من السبت إلى الجمعة وقد انتهت بإجازة رأس السنة الهجرية، ومع بداية شهر أغسطس الجاري قد تحول اهتمام بعض المواطنين إلى الإجازات التي يتم منحها من قبل الحكومة على مدار الشهر حيث يتمكن من معرفة مواعيد العطلات على مدار الشهر حتى نهايته.

العطلات الأسبوعية في شهر اغسطس ٢٠٢٢ الجاري

اجازات شهر اغسطس ٢٠٢٢، وجاءت العطلات الأسبوعية وهي التي تشمل يومي السبت والجمعة من كل أسبوع في شهر أغسطس الجاري كالتالي:

الجمعة ٥ أغسطس

السبت ٦ أغسطس

الجمعة ١٢ أغسطس

السبت ١٣ أغسطس

الجمعة ١٩ أغسطس

السبت ٢٠ أغسطس

الجمعة ٢٦ أغسطس

السبت ٢٧ أغسطس

وفي قادم الشهور المقبلة من هذا العام سيضم شهر أكتوبر فقط يومي أجازة رسمية لموظفي القطاع الحكومي و الخاص وذلك تنتهي الإجازات الرسمية في هذا العام وهي كما يلي، في شهر أكتوبر وهي الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر، يوم السبت 8 أكتوبر إجازه بمناسبة المولد النبوي الشريف.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٢

اجازات شهر اغسطس ٢٠٢٢، ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس ٢٠٢٢ في ٣٣ وزارة وهيئة حكومية يوم ٢٤ أغسطس المقبل على أن يتم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ أغسطس المقبل، وجميع الوزارت والجهات الأخرى أيام ٢٨ و٢٩ و٣٠ أغسطس ٢٠٢٢، كما من المقرر أن يتم تسليم معاشات الموظفين المتقاعدين في نفس تلك الأيام.