السيسي يطلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 07:25 مساءً - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع اللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء أ.ح محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكى.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكي.