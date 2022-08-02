محافظ قنا: مستعدون للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا، أشرف الداودى، أن المحافظة على أتم الاستعداد للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، حيث تم وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة فى القرى المستهدفة.





جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعى لمتابعة استلام مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" ومناقشة الاستعدادات لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية.

وناقش محافظ قنا حسب بيان موقف تسليم أراضى مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى نجع حمادى وقنا، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروعات المقترحة، موضحا أن الإعداد لتنفيذ هذه المرحلة بدأ منذ عدة أشهر من خلال العمل على توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية المقترحة من قبل المديريات الخدمية وشركات المرافق.

ووجه "الداودى" الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة استلام المنشآت التى تم تنفيذها، مطالبا بتكثيف الجهود بين جهات الولاية وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم تمهيدا للبدء فى إجراءات الاستلام الابتدائى لتلك المنشآت، وبدء التشغيل التجريبى بها وتقديم الخدمات للمواطنين، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها ومطلوب تسليمها، والمشروعات التى ما زال يجرى العمل بها.

واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلى حول الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى والتى شملت تنفيذ 596 مشروعا من إجمالى 964 مشروعا فى 15 قطاعا خدميا، مشيرا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق بتلك المشروعات ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المقررة.

وفى سياق آخر، وجه السكرتير العام لمحافظة قنا نبيل الطيبى، بسرعة حصر الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز المحافظة التسعة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المحافظة تقدم جميع أوجه الدعم للتغلب على أى معوقات تواجه منظومة العمل من أجل الانتهاء من هذا الملف الحيوى فى أقرب وقت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده نبيل الطيبى اليوم لمتابعة حصر الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز المحافظة، فى حضور المقدم أسامة كمال عضو هيئة الرقابة الإدارية، وهانى إبراهيم عيد ممثل وزارة التنمية المحلية، ومعتز عبد الغفار ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وعلى عطية ممثل وزارة المالية، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات، وأنور يس مدير إدارة شئون المجالس ومديرى الحسابات والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بمجالس المدن.

وأكد الطيبى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يحظى بأهمية قصوى لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء، موضحا أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة قام بحملات توعية للمواطنين بأهمية التصالح فى مخالفات البناء وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لهم.