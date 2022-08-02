رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة عدد من محطات الصرف  

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عبدالحميد عصمت، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال صيانة عدد من محطات رفع الصرف الصحى إقليم القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس"، مؤكدا أنها تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضى والحفاظ عليها.





وأوضح عصمت فى بيان أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة طلمبات ومولدات الكهرباء بمحطة رفع صرف صحى الهيئة بمنطقة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والتى تعمل بطاقة تصميمية 10 آلاف متر مكعب/يوم، كما تم الانتهاء من أعمال صيانة محطة معالجة صرف صحى أم خلف، وذلك بإشراف الإدارة الميكانيكية، وتعمل المحطة بطاقة تصميمية 2000 متر مكعب/يوم، كما تم الانتهاء من أعمال تطهير كاملة لمحطة صرف صحى كابسى بمحافظة بورسعيد، والتى تعمل بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب/يوم.

وأضاف أنه تم التشغيل الفعلى لشبكات ومحطة رفع صرف صحى صبرى بقرية أم عزام، والانتهاء من تركيب جميع الوصلات المنزلية، لتخدم منطقة صبرى والمناطق المجاورة، والتى تعمل بطاقة تصميمية 1500 متر مكعب/ يوم، كما تم استلام والتشغيل الفعلى لشبكة صرف صحى الزهور بطول 2000 متر، والربط على محطة رفع صرف صحى الإسعاف بالقصاصين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة مستمرة فى تكثيف أعمال تطهير شبكات ومطابق وغرف وبيارات الصرف الصحى فى محافظات إقليم القناة؛ وذلك للقضاء على المناطق الساخنة، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى، ومنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف، حتى تستوعب زيادة المياه وخاصة فى فصل الصيف، مع تزايد أعداد المصطافين الوافدين لقضاء عطلتهم أثناء تلك الفترة، عن طريق تنفيذ خطة الشركة الموضوعة والمتابعة المستمرة للأعمال.

وشدد على جميع رؤساء القطاعات بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحى، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فورا على حل أى مشكلات أو معوقات قد تحدث، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.