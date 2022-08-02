حياة كريمة.. بحث إنشاء محطات تقوية محمول بمراكز شباب قرى شربين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الثلاثاء، فى حضور ريهام عبدالشافى مدير المكتب الفنى ومنسق حياه كريمة بالدقهلية، وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وخالد إسماعيل وخالد الطوخى ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وحسام حسن مدير مركز تيسير الأعمال بالمحافظة، ومحمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، وغادة الحمادى رئيس مركز ومدينة شربين.

وقال الدكتور مختار إن مشروعات حياه كريمة هى هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالينا فى القرى فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة تليق بهم، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة الصادرة من المحافظة أو من وزارة الشباب والرياضة للبدء الفورى فى أعمال تنفيذ المحطات بجانب تذليل كافة العقبات والعمل بروح الفريق الواحد فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة التى تمس حياة المواطنين فى القرى وتغيير الريف المصرى شكلا ومضمونا.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة علاء الشربيني، بسرعة حصر كافة الأراضى داخل مراكز الشباب المدرجة ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة والتى تصلح لإنشاء محطات تقوية المحمول عليها.

يذكر أن القرى المستهدف إنشاء محطات لتقوية شبكات المحمول بها هى قرى "الأحمدية، والشناوى، وكفر الأطرش، والعوضية، ودنجواى، ورأس الخليج، وكفر الحطبة".