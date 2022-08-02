سفير مصر فى دودوما يلتقى وزيرة الخارجية التنزانية

جدة - نرمين السيد - واستعرض السفير خلال اللقاء أولويات الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر، والتى يأتى على رأسها موضوعات التكيف مع تغير المناخ وحشد تمويل المناخ، موضحا أن الرئاسة المصرية للمؤتمر ستعمل على تبنى مقاربة شاملة ومحايدة بهدف خلق الأجواء المناسبة التى تتيح للأطراف المختلفة الوصول لتوافقات حول القضايا ذات الأولوية. كما أكد السفير المصرى على إيلاء مصر أهمية لشواغل وأولويات القارة الإفريقية إزاء موضوعات تغير المناخ وقضايا تمويل المناخ، وأهمية توفير الدعم للدول الإفريقية من جانب الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بما يلبى احتياجات القارة على صعيد التكيف مع تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

هذا، وقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، لاسيما فى ضوء نتائج الزيارة الهامة والناجحة التى قامت بها السيدة "سامية حسن" رئيسة تنزانيا للقاهرة خلال شهر نوفمبر 2021، وزيارة وزيرة الخارجية التنزانية للقاهرة فى يونيو 2022، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقد أكد السفير المصرى خلال اللقاء حرص مصر على تطوير وتعزيز مختلف مجالات التعاون مع تنزانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مستعرضا فى هذا الصدد تطورات مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، وموقف الاستثمارات المصرية فى تنزانيا وبرامج التعاون الفنى والتقنى والثقافى والتعليمى، مؤكدا دعم مصر للخطط التنموية للحكومة التنزانية، واهتمامها بتشجيع القطاع الخاص المصرى على الاستثمار فى تنزانيا فى العديد من المجالات، فضلا عن تشجيع الشركات المصرية على المشاركة فى الفعاليات التجارية والاستثمارية فى تنزانيا، بما يعزز من علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية التنزانية حرص بلادها على دفع علاقاتها مع مصر فى مختلف المجالات، واستكشاف مجالات وأطر جديدة للتعاون بينهما، مثمنة دور مصر الهام على الصعيد الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى بلادها، والذى يعكس رغبة مصر الجادة فى دعم جهود تنزانيا التنموية، كما نوهت "مولامولا" باهتمام بلادها بمؤتمر COP 27 وحرصها على المشاركة فى كافة فعالياته لطرح وجهة نظرها بشأن ملف تغير المناخ وتداعياته على تنزانيا.