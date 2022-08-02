محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروع الموقف الدولى لسيارات النقل الثقيل

جدة - نرمين السيد - عقد أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لاستكمال الخطوات التنفيذية اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة الموقف الدولى لسيارات النقل الثقيل والمخطط إنشاؤه بمساحة 50 فدان كمرحلة أولى، ضمن المساحة المخصصة بمنطقة كركر والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 263 لسنة 2022 على مساحة إجمالية 3941.2 فدان لإستخدامها فى إقامة مشروعات تنمية عمرانية متكاملة تشمل مشروعات كبرى بمختلف الأنشطة من أبرزها نشاط التجارة والنقل الدولى ممثلة فى إقامة منطقة لوجستية عالمية على مساحة 550 فدان قابلة للتوسعات المستقبلية.





وحضر الاجتماع كلا من: اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة مايسة عبد العزيز استشارى هيئة تنمية الصعيد، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة، ومدير عام التخطيط العمرانى، ووكيل مديرية الإسكان بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستفادة من المقومات والمزايا النسبية المتعددة تماشيا مع رؤية الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة لتطوير صعيد مصر.

وقدم أشرف عطية شكره لهيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع القومى، فضلاً عن الدور المتميز والبناء الذى تقوم به الهيئة لدعم العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الأسوانى، موضحا بأنه سيتم وضع بعض الإضافات على المقترح التصميمى للمشروع ليكون على أعلى مستوى، ويتم أخذ الموافقات النهائية للبدء فى التنفيذ الفعلى له فى أقرب وقت.

وقدم اللواء شريف صالح شكره لمحافظ أسوان على اهتمامه لتنفيذ هذا المشروع التنموى لما سيحققه من عوائد استثمارية كبيرة، مؤكداً بأن هذا المشروع يعتبر بمثابة نواة لمنطقة لوجستية متكاملة ليس فى صعيد مصر فقط، بل فى قارة إفريقيا ليساهم بالتالى فى تحقيق طفرة كبيرة بأسوان ويكون بؤرة متميزة للتنمية، وخاصة أن محاور التنمية ترتكز على الاهتمام بالطرق ونقاط الاتصال بين كافة الاتجاهات.

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة مايسة عبد العزيز مقترح المخطط التصميمى للمشروع والذى سيساهم فى تحويل منطقة كركر لمدينة عالمية تضم الأنشطة المختلفة واللوجستيات المتنوعة، وخاصة أنه سيتم فيه مراعاة الطابع والطراز الأسوانى والهوية البصرية لعاصمة الإقتصاد حيث تم وضع رؤية مستقبلية ليستوعب الموقف 450 شاحنة بحيث ستبدأ المرحلة الأولى باستيعاب من 100 إلى 150 شاحنة، مع وضع خطة عاجلة للقضاء على إنتشار المواقف العشوائية والحد من الحوادث المرورية على الطرق السريعة، وتوفير الخدمات المتنوعة من محطة وقود ومنطقة تجارية ومطعم وموتيل وكافتيريات ومخازن وسكن للسائقين والإداريين ومسجد وأماكن إنتظار بمساحات مختلفة، وقد تم الاستعانة فى التصميم بنماذج وتجارب مشابهة دولياً وعربياً، والإعتماد على مجموعة من الضوابط والأطر المنظمة ليكون هذا الموقف مشروع رائد بفكر ورؤى إبداعية جديدة ومتميزة.