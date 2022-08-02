عاجل.. السيسى يطلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر".

وعرض وزير قطاع الأعمال العام فى هذا الإطار، جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم فى مدينة المحلة، والذى سيتم افتتاحه خلال العام القادم، حيث سيقع على مساحة 62 ألف متر مربع، وسيضم أحدث معدات وآلات فى هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع كافة أنواع الأقطان، خاصة القطن طويل التيلة وفائق الطول، بما يسهم فى استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية.

كما عرض جهود وزارة قطاع الأعمال العام فى تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لكافة منتجات الشركات فى قطاع القطن والغزل والنسيج والملابس.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثا من القطن المصرى العالمى، والتى تسوقها الشركة المصرية للاقطان "إيجيبشن كوتون".

واستعرض جهود وزارة قطاع الأعمال فى ميكنة منظومة تجارة الأقطان، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى، وصولا إلى تعميمها مؤخرا على كافة المحافظات، بما فى ذلك تطوير نظام ممكين لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ.

ووجه الرئيس السيسى، بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصرى سابق عهده، وذلك فى إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه الدولة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة فى هذا الإطار، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.