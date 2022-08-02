جدة - نرمين السيد - وذكرت شركة مياه الشرب - فى بيان - أن المبادرة تأتى فى إطار الدور المجتمعى للشركة فى خدمة الأسر الأشد احتياجًا، تماشيًا مع رؤية الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتلائم مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف وتحسين حياة المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مياه الإسكندرية: تركيب 125 وصلة مياه منزلية مجانا للأسر الأولى بالرعاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.