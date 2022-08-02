صحة بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ 2840 مريضا خلال يوليو

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور محمد يوسف، إنه تم تنظيم 14 قافلة طبية على مدار شهر يوليو 2022، بقرى (كوم أبوخلاد، بنى حلة، قفطان الشرقية والغربية،عزبة أيوب، زرابى الحيبة ، زاوية الناوية، صفط الشرقية والغربية، الهرم، دشاشة، القضابى، جزيرة النور) أسفرت عن الكشف على 2840 مواطنا وتوزيع بعض الأدوية بالمجان.





وأوضح فى بيان أنه تم تعقيم مواقع القوافل ومحيطها قبل وأثناء وبعد، مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية، مشيرا إلى أن القافلة شملت "846 رمد، 823 عظام، 747 باطنة، 182 أنف وأذن، 220 جلدية، و22 أطفال"، وذلك تحت إشراف إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة، وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعى مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالى وشباب تلك القرى.

على صعيد آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف فوز الطالب زياد على كريم بالصف الخامس الابتدائى، بمدرسة الدعوة للغات بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة "تحدى القراءة العربى" التى يتم تنظيمها بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة لرفع الوعى بأهمية اللغة العربية وإعادة إحياء عادة القراءة لدى الطلبة العرب بهدف خلق أجيال مثقفة.

من جانبه أشاد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بهذا الإنجاز والتميز الذى حققه الطالب، موجها التهنئة لأسرة التربية والتعليم وإدارة المدرسة وأسرة الطفل، على هذا الأداء المشرف.

وأكد المحافظ على أهمية تفعيل دور الأنشطة التى تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة فى برامج وأنشطة تعبر عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.