مستشفى السلام ببورسعيد يحصل على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح مستشفى السلام بورسعيد، التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات التأمين الصحى الشامل، فى الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.





وأوضح بيان الهيئة، أن حصول مستشفى السلام بورسعيد على درجة الاعتماد وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة GAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، لمدة عامين، يؤكد مطابقة المستشفى لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأشارت الهيئة إلى إجمالى الخدمات الطبية التى قدمتها مستشفى السلام بورسعيد لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والتى تخطت 900 ألف خدمة طبية، منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وحتى الآن، ما بين خدمات بأقسام الطوارئ، العيادات الخارجية، الأقسام الداخلى إلى جانب الفحوصات الطبية وتشخيصية، وخدمات المستشفى فى الرعاية المركزة والحضانات والعمليات الجراحية التى بلغت حوالى 18 ألف عملية فى مختلف التخصصات الطبية والتى تتراوح حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة إلى جانب العمليات المتوسطة والصغرى.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن بالغ سعادته لنجاح مستشفى السلام بورسعيد، فى الحصول على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بما يعنى مطابقتها أعلى المعايير العالمية لسلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومواكبتها التطورات المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

ووجه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الشكر والتهنئة لجميع العاملين بمستشفى السلام بورسعيد، ولكل من ساهم فى الوصول لهذا الإنجاز، لما بذلوه من جهد كبير لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة بمعايير تضاهى أعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية لأهالى محافظة بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأشار السبكى إلى اجتياز 41 منشأة طبية تابعة هيئة الرعاية الصحية المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا، هو تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، وخطوة جديدة نحو تحقيق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية.