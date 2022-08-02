القائم بأعمال وزير الصحة يناقش مع جامعة هارفارد التوسع فى برامج الأطباء

تناول الاجتماع مناقشة مستجدات التعاون بين وزارة الصحة والسكان، وكلية طب جامعة هارفارد فى برامج تدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكية، ومتابعة العملية التدريبية للدفعة الحالية من الأطباء الملتحقين بالبرنامجين، الذين تخرج منهما أكثر من 3 آلاف متدرب، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى عام 2019.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع ممثلى جامعة هارفارد، فرص التوسع فى البرامج المقدمة للأطباء المصريين وفقًا لاحتياجات القطاع الصحى، وبما يساهم فى النهوض بالخدمات المقدمة للمرضى.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير أكد ضرورة الاستفادة من البرامج التدريبية التى يتيجها الجانب الأمريكى، معربًا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون بين كلية طب جامعة هافارد، وكليات الطب المصرية فى المجالات الدراسية المختلفة ونقل الخبرات العلمية، بما ساهم فى خلق كوادر طبية ذات مهارات علمية عالية.
وتابع عبدالغفار أن الوزير أشاد باستمرار تقديم البرامج التدريبية للأطباء خلال فترة جائحة فيروس كورونا، عبر المنصات الإلكترونية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية للملتحقين بالبرامج التدريبية لكلية طب جامعة هارفارد.
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