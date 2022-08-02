علاج سرطان الثدى.. حياة كريمة تواصل العناية بصحة المرأة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتمكنت المبادرة من فحص 17 مليون سيدة وقدمت التوعية لـ12 مليونا أخرى، وتواكب البروتوكولات العلاجية المستخدمة بمصر نظيراتها فى العالم، وقد تم تفعيلها فى 14 مستشفى تابعا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وتزداد احتمالية الإصابة بسرطان الثدى مع تقدم العمر إضافة للعوامل الوراثية، كما ترتفع نسبة الإصابة مع وجود عوامل خطورة منها السمنة وقلة الحركة والتدخين، ويتم دراسة إنشاء مركز بمواصفات عالمية لتشخيص المرض وعلاجه بدار السلام.
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