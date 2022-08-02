جدة - نرمين السيد - أكدت محافظة بنى سويف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا قدمت، اليوم الثلاثاء، التيسيرات اللازمة؛ لتحقيق المستهدف وتيسير أعمال الفرق الطبية فى تنفيذ حملة مكافحة مرض البلهارسيا بقريتى الأنصار والشروق بإجمالى مستهدف 3982 حالة.





وذكرت المحافظة، فى بيان، أنه يتم تجريع المواطنين من عمر 4 سنوات وحتى 65 عاما بعقار "البرازيكوانتيل"، ضمن خطة الدولة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2024، والتى بدأت فى تنفيذها إدارة المتوطنة بمديرية الصحة فى حملة خلال الفترة من 31 يوليو الماضى وحتى 11 أغسطس الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار عمل الفرق الطبية فى بنى سويف للقضاء على البلهارسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.