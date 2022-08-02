فصل الكهرباء عن منازل المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم المالية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن ملفى تقنين الأوضاع والتصالح فى مخالفات البناء من الملفات المهمة التى تضعها المحافظة على قائمة أولوياتها، لما يمثلانه من أهمية قصوى للقيادة السياسية، باعتبارهما وثيقى الصلة بحفظ الأمن وضمان استقرار كافة المواطنين على أرض الدولة.

وكلف المحافظ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجان بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لمتابعة المنازل التى لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون.

وشدد غراب على أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة، والتيسير على المواطنين من خلال لجان التقنين بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

بدوره، أوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية عبده سالم، قيام الإدارة بتشكيل لجان بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أسفرت أعمالها عن فصل التيار الكهربى عن ثلاثة منازل ومحطة لتموين السيارات بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية، وكذلك فصل التيار الكهربى عن أحد المنازل بزمام الوحدة المحلية بقرية صان البحرية، وذلك بحضور السيد عبد الرازق رئيس مدينة صان الحجر وعبادة محمد عبادة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية.