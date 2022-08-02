الانتهاء من رصف 14 طريقا بمدينة ومركز الفيوم بتكلفة 24 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، أنه تم الانتهاء من 14 مشروعاً لرصف الطرق بمدينة الفيوم والقرى التابعة للمركز، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى المنقضى 2021 /2022، بقيمة إجمالية 23 مليونا و920 ألف جنيه، للارتقاء بشبكة الطرق وتيسير حركة السير.





وقال الأنصارى إن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دوراً مهماً فى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذى سيؤدى بدوره إلى توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، مشدداً على عدم السماح بإجراء أى أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التى يتم رصفها حفاظاً على المال العام. وأضاف أن مشروعات الرصف التى تم الانتهاء منها بمدينة ومركز الفيوم تشمل استكمال طريق سنرو حتى مدخل الجلابة "مزدوج"، واستكمال طريق سكران، ورصف الشارع خلف إدارة شرطة النجدة، وشارع عمر بن العزيز المتفرع من مستشفى الندى، ورصف شارع الاتحاد المتفرع من شارع جمال عبد الناصر، وامتداد شارع عمر بن عبدالعزيز/ طريق حمدى سيف النصر، وشارع الملعب الغربى بالجون أمام مكتب البريد حتى شارع الدالى. كما تم استكمال رصف شارعى أبو بكر والدالى بالجون، ورصف شارع بحر تلات/ ترسا، وشارع السوق بمنطقة دار الرماد، وشارع دكرورى المتفرع من شارع طارق، وشارع الشيخة خضرا بمنطقة دار الرماد، وشارع 15 بتقسيم سليم، وشارع حسنى حسان "السلام سابقاً" من مصطفى كامل حتى شارع بطل السلام.

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