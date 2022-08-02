هل تنخفض الحرارة؟ الأرصاد تصدر بيانا بالدرجات بشأن طقس الغد

جدة - نرمين السيد - وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، منذ الأمس، أخبارًا بأن الطقس يشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة، ليأتى بيان الأرصاد اليوم ليرد كل ما تردد وينفيه مطلقًا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وتوقع الخبراء، أن تظهر شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 34 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 31 25

مطروح 31 24

السلوم 32 20

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 36 26

نخل 37 18

نويبع 37 27

طابا 36 27

كاترين 34 19

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 30

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 34 25

رأس حدربة 35 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

العظمى الصغرى

مكة 38 29

المدينة 41 34

الرياض 41 32

المنامة 40 34

أبوظبى 42 34

الدوحة 40 34

الكويت 45 35

دمشق 38 21

بيروت 30 27

عمان 35 24

القدس 32 20

غزة 30 24

بغداد 49 32

مسقط 36 31

صنعاء 22 16

الخرطوم 35 28

طرابلس 32 25

تونس 35 24

الجزائر 28 22

الرباط 28 20

نواكشوط 28 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 33 19

إسطنبول 30 22

إسلام آباد 33 25

نيودلهى 32 27

جاكرتا 32 25

بكين 34 26

كوالالمبور 30 24

طوكيو 34 26

أثينا 33 25

روما 35 23

باريس 33 20

مدريد 38 24

برلين 33 21

لندن 27 15

مونتريال 28 20

موسكو 27 17

نيويورك 31 24

واشنطن 32 24

أديس أبابا 21 14