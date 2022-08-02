أكاديمية البحث العلمى تدعم 8369 طالبا فى مسابقة «فنى مبتكر»

وأشار المؤشر إلى أن 151 مدرسة للتعليم الفنى فى 15 محافظة شاركوا فى المسابقة، وأنتجوا 2810 فكرة مبتكرة و226 نموذجا أوليا فى المجالات الصناعية والفندقية واللوجستيات وقد فاز 27 طالبا فى المراكز الأولى.
وأوضح المؤشر أن مسابقة "فنى مبتكر" مسابقة سنوية تم إطلاقها عام 2018، وهى أول مسابقة فى ريادة الأعمال والابتكار مخصصة لطلاب التعليم الفنى، تقام بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجمعية اتصال.
ومؤشر "الشهر"، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قد قامت بإنشاء المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعى القرار فى وضع السياسات التى يتعين اتخاذها فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا فى مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى، وغيرها من المنظمات الدولية.
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