تعيين وكلاء جدد بكليات الزراعة والتربية والسياحة والتمريض بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشمل القرار تعيين الدكتورة هبة صبرى عطيه سلامة الأستاذ بقسم علوم المحاصيل بكلية الزراعة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة السيدة محمود إبراهيم سعد الأستاذ بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، والدكتور سالم عبد الرازق سليمان المصرى الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية التربية وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات. كما شمل القرار تعيين الدكتورة دينا محمد عز الدين توفيق أحمد الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة وفاء محمد العروسى السيد عبد الحق الأستاذ بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

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