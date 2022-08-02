وفق نظام «الجدارات الجديد».. تطوير 80% من مناهج التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - وأشار مجاهد، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 850 مدرسة على أن يتم الانتهاء من تطوير باقى المدارس والبالغ عددها 2500 مدرسة بنهاية سبتمبر 2024.

جاء ذلك جاء "صالون التعليم" الذى نظمته الوزارة، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى الدكتور محمد عمارة، ورئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة دكتور عمرو بصيلة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن الوزارة بدأت الآن فى دراسة تطوير مناهج التعليم الفنى "تجارى"، مشيرا إلى أن عدد طلاب المدارس التجارية فى مصر 850 ألف طالب وطالبة 65% منهم طالبات، مؤكدا أن أحد أهداف الوزارة الآن هو تطوير التعليم التجارى من خلال إدخال مناهج جديدة تتماشى مع سوق العمل.

وأشار إلى إنشاء الوزارة الآن لـ5 مراكز تميز بالتعاون مع ألمانيا وبعض الجهات الأخرى، مضيفا أنه تم الانتهاء بالفعل من إنشاء مدرستين فى منطقة السيدة زينب والعبور، فى مجالى الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمى، وتضم المدرستين أحدث الأجهزة التكنولوجية بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص والحكومة الألمانية.

وأضاف أنه جار الآن الاتفاق مع الحكومة الألمانية لإنشاء 3 مراكز أخرى، مشيرا إلى أن الهدف هو إنشاء 27 مركز تميز بنهاية عام 2030.

وحول المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، قال مجاهد، إن هذا المشروع يأتى ضمن مشروعات المعونة الأمريكية، حيث تم الاتفاق على إنشاء 10 مدارس، والمدارس الدولية تهتم بالمناهج التى تتعلق بالمناخ، والبيئة، والطاقة البديلة، وتكون مثيلة للمدارس الفنية فى أمريكا، وأن تكون معتمدة دوليا.

وبشأن الجامعات التكنولوجية، أوضح قال مجاهد أن الهدف الأساسى من إنشاء هذه الجامعات هو استيعاب 80% من خريجى التعليم الفنى.

وحول نظام التعليم المزدوج، أشار إلى أن هذا النظام مطبق فى ألمانيا وتم تطبيقه فى مصر بحيث تكون الدراسة نظريا وعمليا، مضيفا أن عدد الطلاب فى هذا النظام 60 ألف طالب.

وأكد أن الوزارة اتفقت مع وزارة التعليم العالى، لفتح الباب لطلاب التعليم الفنى للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وهناك فرص متاحة وفق النظام المتبع فى كليات "الزراعة، والسياحة والفنادق، والتجارة".