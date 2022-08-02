نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022، يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 الإعلان عن النتائج ومعرفة مجموع كلاً منهم وذلك لبدء مرحلة التعليم الجامعي حيث تعد شهادة الثانوية العامة هي شهادة تحديد المصير والمستقبل لهم حيث يبدأ الطلاب دراسة مجال مهنتهم وعملهم بعد الإنتهاء من الدراسة بالجامعة ولهذا ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن الدرجات في أسرع وقت للخروج من حالة القلق والتوتر التي يعيشون فيها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام واستخراج النتيجة 2022.

وزير التربية والتعليم وموعد ظهور النتيجة

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل ما يتردد عن موعد ظهور النتيجة ونسبة النجاح شائعات ليست لها أي أساس من الصحة وأنه لم يتم الانتهاء حتي الآن من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول وكان الدكتور طارق شوقي قد ذكر في مداخلة هاتفية له عبر شاشة قناة صدي البلد في الساعات الماضية أنه لم يتم الإنتهاء حتي الآن من عمليات رصد الدرجات ولم يتم معرفة مؤشرات ونسبة النجاح وأنه يتم إعطاء الطلاب درجات الرأفة حتي لا يرسبون في المادة كما دعا وزير التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والإطلاع على جميع الأخبار الخاصة بالنتائج من خلال رابط وزارة التربية والتعليم.

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

حددت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2022 كموعد ليتم خلاله إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي العام حيث أنه بعد الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات سوف يتم تحديد الطلاب الأوائل بعد ذلك سيتم اعتماد النتيجة ورفعها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ويتم الاستعلام عن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية.

التوجه الإلكتروني لموقع وزارة التربية والتعليم.

يتم كتابة رقم جلوس الطالب.

يقوم الطالب بعد ذلك بالضغط على زر عرض النتائج.

سيتم تحويلك إلى صفحة جديدة بها النتيجة وحالة الطالب.

وكان الدكتور طارق شوقي قد أعلن أنه في حال حصول الطالب على مجموع أقل من 50% في المادة سيكون راسب ويقوم باعادة امتحان المادة في الدور الثاني.

ونتمني لجميع الطلبة والطالبات النجاح والحصول على أعلي الدرجات.