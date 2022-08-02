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القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:31 مساءً - فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للترتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة , نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى ، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (المعز) مع السفينة الحربية اليونانية ( HS IKARIA" SZEF ") .

 

وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التى ركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك ، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك ، والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر ، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات (لاسلكية - منظورة) .

 

ويساهم التدريب فى تبادل الخبرات المشتركة مع القوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ، بما يساهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والإستقرارالبحرى بالمنطقة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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