سفير دولة ألمانيا بالقاهرة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 02:26 مساءً - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسيد فيليكس هالا رئيس القسم الثقافي والتعليمي بالسفارة. وكان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، والأستاذة فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وفي بداية الزيارة رحب الدكتور أحمد غنيم بالسادة الضيوف وقام بشرح نبذة عن المتحف، ومكانته، وقيمته، ودوره الفعال على الساحة الأثرية والسياحية كمؤسسة تنويرية ثقافية فاعلة بالمجتمع، كما بحثا أوجه التعاون المستقبلي وتبادلا الهدايا التذكارية.

ثم اصطحبهما كلا من الأستاذ محمد عبد الشافي مدير عام الترميم والصيانه، والأستاذ محمد وحيد المدير التنفيذي بإدارة الترميم، في جولة داخل المعامل حيث قاما بشرح طريقة عمل كل قسم من اقسام هذه المعامل، وسُبل التعامل مع الأثر وطريقة حفظه إلى أن يتم العرض داخل قاعات العرض، مشيرين إلى أن معامل الترميم بالمتحف تتميز بأنها الأولى من نوعها في استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لصيانة وترميم الآثار بالشرق الأوسط.

كما استكمل السادة الضيوف الزيارة بمرافقة الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف، والتي اصطحبتهما في جولة شملت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج، وقدمت لهما شرح تفصيلي عن أسباب وضع الآثار بهذا التسلسل والذي يجعلها تعبر عن تاريخ وأصالة حضارة مصر العظيمة.

وفي نهاية الزيارة حرص السادة الضيوف على كتابة كلمة بدفتر زيارات المتحف، عبروا خلالها عن شغفهم البالغ لتلك الحضارة العظيمة وتقديرهم لما يقوم به القائمون على المتحف من مجهود رائع ليظهر بهذه الصورة المشرفة أمام العالم أجمع.