القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

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جدة - نرمين السيد - وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التى ركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات "لاسلكية - منظورة".
ويساهم التدريب فى تبادل الخبرات المشتركة مع القوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، بما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.
يأتى ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
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