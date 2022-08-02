اللجنة المصرية - الأردنية للنقل البرى تبحث استكمال إجراءات الربط الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الفنية المصرية - الأردنية المشتركة للنقل البرى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا فى عمّان فى إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين البلدين الشقيقين، برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز النقل البرى الداخلى والدولى فى مصر المهندس سيد متولى، وأمين عام وزارة النقل الأردنية المهندسة وسام التهتمونى.





وأكد المهندس متولى، خلال أعمال اللجنة، استمرارية اللجنة وانتظامها لما فيه مصلحة قطاع النقل بين البلدين، فيما أكدت التهتمونى حرص الجانبين على تعزيز علاقات النقل بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.

وبحث الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك منها تسهيل مرور الشاحنات الأردنية "ترانزيت" عبر الأراضى المصرية إلى الأراضى الليبية لإيصال حمولتها إلى مقاصدها فى ليبيا، واستكمال إجراءات الربط الإلكترونى، وتحديد الحقول المستهدفة بالربط الإلكترونى.

كما بحث الجانبان إمكانية التعميم على القطاع التجارى والصناعى المصرى، تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة فى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التى تحمل المواد الخطرة فى نويبع، وعدم انتظارها فى الميناء لفترات طويلة.

وشدد الجانبان على ضرورة التزام سائقى الشاحنات الأردنية بحمل رخص قيادة ورخص الشاحنات وجوازات سفر سارية وغير منتهية وفقاً لما جاء ببنود الاتفاقية عند قصد الأراضى المصرية أو العبور ترانزيت عبر أراضيها، والتركيز على تطابق أرقام لوحات الجرارات ورؤوس الشاحنات والتصاريح الصادرة من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بالنسبة لتصاريح دخول الشاحنات الفارغة، وضرورة التزام الشاحنات المصرية بخزانات الوقود القياسية انسجاماً مع اتفاقية النقل البرى بين البلدين.