الهجرة: نقف على مسافة واحدة من جميع الجاليات والكيانات المصرية بالخارج

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء عبر تطبيق زووم مع عدد من ممثلى الجاليات والكيانات المصرية بأستراليا ونيوزيلندا استعدادا لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده فى 14 أغسطس الجارى.





وبحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وذلك بهدف بحث المقترحات المقرر طرحها ومناقشتها خلال المؤتمر.

فى بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بالمشاركين جميعا، مؤكدة حرص الدولة على رعاية المصريين بالخارج والاستماع لمطالبهم وإدماجهم باستمرار فى عملية التنمية وهو ما تصبو إليه الجمهورية الجديدة.

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذى سيعقد فى منتصف أغسطس الجارى، هو المؤتمر الثالث وسيضم ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للرد على استفسارات واقتراحات ممثلى الجاليات والكيانات المصرية بالخارج والعمل على دراستها وتنفيذها، مشددة على ضرورة عرض الكيانات المصرية بالخارج لتجاربهم وما قدموه من إنجازات خلال العام الماضى.

من جانبه، صرح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أن هذا المؤتمر يرتكز على ثلاثة محاور: الاقتصادى والثقافى والخدمى، حيث يتناول المحور الاقتصادى الشق الذى يهم المصريين بالخارج مثل خدمات البنوك وفرص الاستثمار فى مصر سواء عقارى أو تجارى أو صناعى.

فيما يتناول المحور الثقافى عقد سلسلة من الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعريف بما تحقق من إنجازات فى الدولة المصرية، أما المحور الخدمى فهو يتناول موضوعات هامة مثل التغطية التأمينية والمساندة القضائية وتحويل التأمينات، مؤكدًا على ضرورة الخروج من هذا المؤتمر بنتائج ملموسة ومفيدة بالنسبة للمصريين بالخارج.

من جانبهم، توجه ممثلو الجاليات والكيانات المصرية بأستراليا ونيوزيلندا بخالص الشكر إلى وزيرة الهجرة على عقد هذا اللقاء الذى يمثل جسر تواصل مع أبناء الوطن فى أبعد نقطة من العالم للاستماع إليهم.

وأخذ ممثلو الجاليات والكيانات المصرية فى أستراليا ونيوزيلندا، خلال اللقاء، بطرح أفكارهم ومقترحاتهم، من بينها استفسارات حول بعض الإجراءات المتعلقة بأوراق الثبوتية واستخراج أو تجديد جوازات السفر والرقم القومى، وعمل مزيد من الفاعليات التى من شأنها تعزيز الثقافة المصرية والهوية الوطنية لدى أبناء المصريين بالخارج من الأطفال والشباب، وكذلك إشراكهم فى عدد من الأنشطة الرياضية المختلفة، فضلا عن بحث مبادرات لريادة الأعمال للشباب المصريين بالخارج.

وفى ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن "الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، ونتطلع إلى مشاركة فاعلة من الجميع"، موضحة أن ممثلى الكيانات المصرية بأستراليا ونيوزيلندا، الذين لن يستطيعون الحضور إلى مصر للمشاركة فى المؤتمر، فمن الممكن أن يتابعوا البث المباشر لفعاليات المؤتمر فى 14 أغسطس الجارى عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".