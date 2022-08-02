محافظ دمياط تعزى أسرة عاملة نظافة دهستها سيارة أثناء تأديتها لعملها (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبها أسرة شهيدة العمل رشا الهلباوى ابنة الجمالية بمحافظة الدقهلية، والتى لقت مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس سيارة نظافة خلال تأديتها واجب عملها كعاملة نظافة بالشعراء بدمياط صباح أمس الإثنين.





وقدمت المحافظ، واجب العزاء لأسرة الفقيدة، قائلة: "قلوبنا حزينة، وندعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وينزلها منزلة الشهداء ويلهمكم الصبر والسلوان". وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة بجانبهم وعلى أتم استعداد لتلبية مطالبهم وتقديم الدعم اللازم لابنتيها، كما أمرت بصرف مبلغ مالى كإعانة عاجلة لهما، كما أكدت أنه سيتم التنسيق مع التضامن الاجتماعى بالدقهلية لصرف إعانة ومعاش شهرى.

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