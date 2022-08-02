شوبير: الكاف خاطب اتحاد الكرة للاستفسار عن معايير مشاركة الأندية فى الموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 01:26 مساءً - كشف الاعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الافريقى الكاف أرسل خطاباً رسمياً لإتحاد الكرة يستفسر فيه عن معايير الجبلاية لإختيار الأندية المشاركة في البطولات الافريقية للموسم الجديد.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"خلال الـ 48 ساعة الأخيرة بيراميدز أرسل لاتحاد الكرة يطالبه فيه بالمشاركة في دوري أبطال افريقيا ، اتحاد الكرة رد عليه أنه أرسل الأسماء والموضوع انتهى".

ويضيف شوبير:" فوجئ بعدها اتحاد الكرة بخطاب من الاتحاد الافريقى الكاف يستفسر فيه معايير اختيار الفرق المشاركة في البطولات الافريقية للموسم المقبل ويعد هذا حدث جديد لان الموسم الماضى الكاف لم يرسل هذا الخطاب لاتحاد الكرة".

وتابع شوبير:" الموسم الماضى شارك المصرى في الكونفدرالية وهو في المركز الخامس ولم يشارك سموحة صاحب المركز الرابع لان اتحاد الكرة وقتها كان أرسل الأسماء قبلها".

وأكمل شوبير:" الموسم الماضى كان أحمد مجاهد رئيساً لإتحاد الكرة وعلاقته متميزة بالمسئولين في الكاف فلم يرسل الخطاب إنما حالياً مجاهد خارج الجبلاية ، ومعرفش ليه الناس عايزة تخرب في اتحاد الكرة وبتضرب في الاهلى".

وتابع شوبير:" نحن في انتظار قرار الكاف حالياً وأعتقد لن يتغير ان شاء الله ، بس لازم الناس تشغل دماغها وتفهم الدنيا ماشية ازاى".