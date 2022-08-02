هيئة الدواء: ضبط أماكن غير مرخصة وأدوية مجهولة ومخدرة بـ 2 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - ومرت الحملات على ما يقرب من 9000 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجارى، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 9 أماكن غير مرخصة بـ 6 محافظات.

كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدد من الصيدليات بالمحافظات لوجود كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها والخاصة بهيئة الشراء الموحد، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والجواهر المخدرة، وغير المسجلة والمهربة ومنتهية الصلاحية، وتم تحريز جميع المضبوطات، والتى قدرت بما يقارب الـ 2 مليون 500 ألف جنيه، وتحرير محاضر بأقسام الشرطة للعرض على النيابات المختصة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية.

وتمكن مفتشو فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المعنية، من ضبط صيدلية تقوم بالاتجار بالأدوية غير المصرح بتداولها ومنتهية الصلاحية، والعينات الطبية المجانية، وضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر شرطة للعرض على النيابة المختصة بذلك، وغلق وتشميع المكان غير المرخص بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى محافظة الشرقية؛ تم ضبط مكانا غير مرخص يدار كصيدلية، و 3 أماكن غير مرخصة يتم تخزين كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها والخاصة بهيئة الشراء الموحد، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والجواهر المخدرة، وضبط مكان غير مرخص يحوى كمية من العبوات البلاستيكية والكرتونية التى تستخدم فى تعبئة الأدوية بالمخالفة للقانون.

وتم ضبط مكان غير مرخص بمحافظة المنوفية، يدار كصيدلية، وتم تحرير محضر شرطة بذلك وغلق وتشميع المكان بالتنسيق مع الجهات المعنى، وضبط 3 أماكن غير مرخصة تدار كصيدليات فى محافظة البحيرة، وضبط مخزنين غير مرخصين بمحافظة الدقهلية، بهما كميات من الأدوية مجهولة المصدر، وبدون فواتير، مخزنة بأماكن تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، ومعايير التخزين الجيد، وتم غلقها وتشميعها.

فيما قام مفتشو وحدة الجرائم الالكترونية بالإدارة المركزية للعمليات برصد ومتابعة الصفحات والمواقع الإلكترونية التى تقوم بتداول الأدوية بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبط عددا من القائمين عليها، وقدرت المضبوطات بما يقارب 350 ألف جنيه.

كما تم ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية يقوم بالاتجار بالمستلزمات الطبية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط أحد الصيدليات يستخدمها القائمين عليها بتصنيع منتجات غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وبدون مرجعية علمية.

وفى سياق متصل قام مفتشو الهيئة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر والجهات الرقابية بضبط مستشفى خاص بنطاق الساحل الشمالى بمحافظة مطروح تدير مكانا غير مرخص لتخزين أدوية مجهولة المصدر، وبدون فواتير، ومستشفى أخرى غير مرخصة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة بها ادوية مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تم تحرير 22 محضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بعدد من الصيدليات فى 10 محافظات.

كما تم تحرير مخالفات باثنين من مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية لمخالفة اشتراطات التصنيع الجيد والقواعد المنظمة الصادرة من هيئة الدواء المصرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار الزيارات الدورية على مصانع وشركات المستحضرات والمستلزمات الطبية، من أجل التأكد من اتباع ممارسات التصنيع الجيد، وتقديم الدعم الفنى من خلال لجان تفتيش متكاملة، ومتابعة للخطط التصحيحية بلغت ما يقارب عدد 800 زيارة.

تم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، ومنشورات الغش التجارى المدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، أو المغشوشة، والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمى على الشبكة الدولية (من هنا).

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصرى بشكل يوازى عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وتقوم بسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة فى الأسواق لتحليلها؛ حيث تم سحب ما يقارب الـ 1700 عينة للتحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية خلال الشهر السابق لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.

يأتى ذلك فى إطار جهود الهيئة لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.