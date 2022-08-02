152 قرار علاج على نفقة الدولة.. أبرز جهود اللجنة الطبية العليا خلال يوليو

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالجهود التى تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحى، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.





جاء ذلك خلال متابعة مدبولى، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يوليو الماضى، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصرى المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

وأكد مدبولى، أهمية الاستمرار فى تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصرى أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 476 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاستجابات خلال شهر يوليو الماضى شملت صدور 152 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن إجراء 114 عملية جراحية، وإصدار 19 قرارا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضى تضمنت أيضا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ65 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ25 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 35 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.