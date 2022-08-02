جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بأنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لجميع الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.





وفى ذلك الإطار وفور رصد محافظة الجيزة تراكم للمخلفات والرتش بقرية ميت شماس بمركز ومدينة أبو النمرس نتيجة لبعض السلوكيات الخاطئة وتسببت فى إعاقة حركة سير المواطنين كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتوجيه فرق نظافة لرفع المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجددا وذلك فى إطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوى النظافة. وأسفرت الحملات عن رفع 500 طن مخلفات رتش متراكمة وذلك من خلال 20 نقله بالمعدات لرفع كفاءة النظافة بشارع المسجد الكبير بقرية ميت شماس بالمنوات بمركز ومدينة أبو النمرس وذلك فى استجابة لشكاوى المواطنين. و أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل فورى وسريع من خلال رصد الشكوى والتعامل معها على أرض الواقع والعمل على حلها بالشكل الأمثل وذلك فى مختلف القطاعات التى تهم المواطن، موجها رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الدورية للمنطقة لضمان عدم تراكم المخلفات مجددًا ورفع كفاءة النظافة بها بشكل دورى. ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى استجابة سريعة.. الجيزة ترفع 500 طن مخلفات بميت شماس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.