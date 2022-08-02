تحليق 20 رحلة بالون طائر فوق المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - حلقت 20 رحلة بالون طائر فوق المناطق الأثرية والسياحية فى سماء الأقصر، اليوم الثلاثاء، حيث إن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، وتعتبر الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية فى هذا المجال؛ لما تتمتع به من جو دافيء واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.





وأوضح ممثل اتحاد الشركات المصرية للبالون أحمد عبود - فى بيان، اليوم - أن 20 رحلة بالون طائر حلقت فوق المعابد والمقابر والوديان ونهر النيل، تتضمن سياحا من مختلف الجنسيات العالمية. وأشار إلى أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب التزام كل رحلة من الرحلات بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

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