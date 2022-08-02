حملات تفتيشية وندوات توعوية بفرعي جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا والبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:28 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قام فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التطوير الجارية بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى والتي تسير على قدم وساق لإعادة المصنع لمكانته الطبيعية ودوره الحيوى فى التخلص من القمامة حيث تم متابعة أعمال إزالة المخلفات والتسوية والبدء في نزح مياه السائل الرشيح الموجودة بأماكن متفرقة بالمكان أثناء عملية الحفر، كما تم أيضاً استمرار صب البلوكات الخرسانية بالموقع.

وشارك الفرع فى تنفيذ مجموعة من ندوات التوعية البيئية تحت عنوان (التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على البيئة والإنسان) وذلك بمقر دار الأيتام بكفر الزيات بمحافظة الغربية، وشركة المجد جروب للاستثمار بمنطقة مبارك الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفيه، ومركز شباب طنطا بمحافظة الغربية، والإدارة الزراعية بزفتى بمحافظة الغربية، وقصر ثقافة قويسنا بمحافظة المنوفية، وشركة مينو بردي للكارتون بمنطقة مبارك الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، كما تم تنفيذ ندوات توعوية بقرى ( نهطاي- الدغايده- الدبابشه-كفر ابري ) مركز زفتى بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى مركز شباب مصطاي بمحافظة المنوفية.

وعلى جانب آخر شارك فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة فى تنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الصناعية للوقوف على مدى إلتزام تلك المنشآت بالمعايير والإشتراطات البيئية، كما قام الفرع برصد تركيز الأمونيا بالبيئة المحيطة بمحطة صرف اريمون بالمحمودية، والبيئة المحيطة بمحطة معالجة صرف صحى الرحمانية، كما تم المرور على نهر النيل فرع رشيد لرصد أية تعديات على حرم الشاطئ بمركز إيتاى البارود.

كما شارك الفرع فى تنفيذ ندوات توعوية عن التغيرات المناخية بالإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو المطامير، ومدرسة عمر أبو سمرة مركز شبراخيت، ووحدة صحة الأسرة ببركة غطاس مركز أبو حمص، كما تم عقد ندوة عن التغيرات المناخية بوحدة صحة المعدية بمركز إدكو، كما تم عقد مجموعة من الأنشطة التوعوية فى ظل الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ شملت ندوات بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، والوحدة الصحية بقرية مستناد، ومدرسة أم المصريين برشيد، مدرسة محمد فريد، والوحدة الصحية بقرية بركة غطاس ابو حمص، ومركز شباب قريه زمزم شبراخيت، كما تم تنفيذ ورشة عمل بالمكتبة العامة.