نجوم بالخارج.. الهجرة تهنئ مصرية لفوزها فى بطولة الشباب للرماية ببريطانيا

جدة - نرمين السيد - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة للشابة المِصرية مارجان وليد عبد الفتاح، على فوزها بميداليتين ذهبيتين فى بطولة الشباب للرماية فى المملكة المتحدة بريطانيا تحت سن 21 عامًا خلال عام 2022، حيث كانت تلعب باسم نادى بلفاست آرشر.





كما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بالنجاح الذى حققته مارجان، موضحة أن فتيات مصر بالخارج نموذج يحتذى به فى الثبات والإصرار والإقدام، بما يؤكد أن "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" ليس مجرد شعار وإنما حقيقة فى سبيل رفعة شأن مصر واسمها عالميًا. من جانبها، قالت الدكتورة عفاف عبد ربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، إن فوز مارجان عبد الفتاح، هو فوزٌ لمِصر فى المقام الأول لأنه لأول مرة فى المملكة المتحدة تحقق فتاة عربية هذا الفوز الكبير، مضيفة أن تألق مارجان بالفوز بأكثر من ميدالية ذهبية فى مسابقة الرماية على مستوى المملكة المتحدة أمر يعلن للعالم أن المرأة الشرقية تتألق بمكانتها فى كل المجالات. وقد فازت الشابة المِصرية مارجان بالميدالية الذهبية الأولى مع زميلها فى الفريق المختلط فى بطولة الشباب للرماية فى المملكة المتحدة عام 2022 Recurve تحت 18 المستوى الأول، كما فازت بالميدالية الذهبية الثانية فى بطولة الشباب السنوية للرماية فى المملكة المتحدة 2022 Recurve تحت 18 سيدات المسابقات الفردية.

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