توريد 500 ألف و579 طنا من محصول القمح فى المنيا

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن المحافظة قد حققت المستهدف بنسبة 100%، فى السادس من يونيو الماضى، والذى كان يبلغ 450 ألف طن من الأقماح، ومؤكداً أن الشون والصوامع الحكومية مازالت تستقبل الأقماح الموردة من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية التموين، فى الاستعداد المبكر لهذا الموسم، وتنظيم عملية التوريد ، مثنياً على جهود أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها للإشراف على أعمال استلام وتوريد الأقماح، ضمن الخطة التى أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لإنجاح الموسم وخروجه بالشكل المطلوب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت حتى أمس الاثنين 152طن و290 كيلو جرام من القمح، لافتا إلى أنه تم زراعة مساحة 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالى، كما تمت المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين.

كان ذلك فى ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجى آمن.