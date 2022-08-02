مستشفى الكرنك بالأقصر يحصد المركز الثانى بمبادرة هيئة الدواء

جدة - نرمين السيد - حصل فريق الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، ضمن 37 مشروعًا مشاركا بمبادرة هيئة الدواء المصرية للرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة-100 مشروع تطويرى" 2021/ 2022.





وذكر بيان للمحافظة أن هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، قدمت التهنئة لفريق الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولى التابع للهيئة بمحافظة الأقصر. وثمنت الهيئة كافة الجهود الدؤوبة المبذولة من قِبل فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولى، لاجتيازهم وبتميز كافة المراحل الخاصة بمشروعهم المشارك بمبادرة هيئة الدواء المصرية، وذلك بعنوان "حوكمة استهلاك مضادات الميكروبات".

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