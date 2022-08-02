مشروع «مودة» ينتهى من تعميم جهوده بالجامعات الحكومية استعدادا للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واستعداداً للعام الجامعى الجديد 2022-2023، وفى إطار التعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى والبحث العلمى.

وتستهدف "مودة" تدريب وإعداد أعضاء هيئة التدريس داخل 16 جامعة من الجامعات المصرية بما يشمل قناة السويس، وبنها، والمنوفية، والسادات، وطنطا، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ومطروح، والعريش، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، والوادى الجديد.

وانطلقت أولى فعاليات هذه المرحلة من رحاب جامعة المنصورة لتستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل بباقى الجامعات، استعداداً لتنفيذ تدريبات مودة على مستوى جميع الجامعات المصرية بدءًا من العام الجامعى القادم 2022-2023، حيث يستهدف المشروع تدريب 405 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الشريكة الستة عشر.

وتستمر فعاليات الورش التدريبية لإعداد المدربين على مدار يومين، يتم خلالهما تدريب أعضاء هيئة التدريس على تنفيذ المحتوى العلمى لمودة داخل الجامعة، والذى سيعمل على تزويد الطلاب بحزمة من المعلومات الأساسية تتناول الحياة الأسرية من جوانب نفسية واجتماعية، وجوانب شرعية، وجوانب الصحة الانجابية، من أهم هذه المعلومات؛ الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، الحقوق والواجبات بين الزوجين، والتواصل الإيجابى، وتقبُّل الاختلافات، وإدارة الخلافات، وأساسيات الوالدية الإيجابية للحفاظ على التفاهم بين الزوجين.

بالإضافة إلى جزء خاص عن الصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبى قبل الزواج، وتأجيل الطفل الأول، وتنظيم الأسرة، والمُباعدة بين الولادات، بالإضافة إلى تزويدهم بمجموعة من مهارات التدريب، وتنفيذ تدريبات عملية خلال اليوم الأخير من التدريب.

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة هى الجامعة رقم ”12” التى يتم تضمينها فى مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث قام أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم بدورهم بتدريب 133,196 طالبًا وطالبة من خلال 2,166 برنامجا تدريباً داخل 11 جامعة منذ بداية التعاون فى مارس 2019.