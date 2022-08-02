«صوتك مسموع» تتلقى 13.2 ألف رسالة فى يوليو

جدة - نرمين السيد - قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر يوليو الماضى، 13.2 ألف رسالة منها 2004 شكاوى تم الرد على 1618 منها بنسبة 80.7% ويجرى حل 386 شكوى، وذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية بكل أجهزتها للتحول الرقمى، واستكمالا لأهداف خطة عمل الوزارة فى تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا.





وأكد شعراوى- فى بيان، اليوم الثلاثاء- أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 504.8 ألف رسالة، تضمنت 93.2 ألف شكوى تم حل 90.4 ألف بنسبة 97% ويجرى حل 2780، مشيرا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وأوضح أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو، تنوعت ما بين شكاوى للإشغالات والتى بلغ عددها 805 شكاوى، والقمامة 620 شكوى، ومخالفات البناء 112، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 58، والفساد 8، وشكوى متعلقة بمبادرة "حياة كريمة"، إضافة إلى 402 شكوى بتعريفة الركوب، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأضاف أن المبادرة ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها، لافتا إلى أن المبادرة تلقت عبر "الواتس آب" 9906 رسائل خلال شهر إبريل الماضى، تضمنت 1627 شكوى، تم حل 1338 منها بنسبة 82.2%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 76.6 ألف متابع، وتلقت الصفحة 3250 رسالة من المواطنين منها 369 شكوى تم حلها بنسبة 74.5%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 37 رسالة منها 8 شكاوى تم حلها بنسبة 62%، وتلقت خدمة الخط الساخن 532 اتصالا تليفونيا، تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بتعريفة الركوب، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

وأشار إلى أن محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وسوهاج والمنيا والشرقية والدقهلية" كانت الأكثر استجابة للشكاوى التى تلقتها المبادرة، خلال شهر يوليو الماضى، موجها الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم.

وقال إنه يتابع يوميا الشكاوى المقدمة للمبادرة، ومعدل الاستجابة لها وحلها، ومدى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات؛ لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأكد حرص الوزارة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم، مشددا على ضرورة فحص الشكاوى التى تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها، والرد عليها، والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم المواطنين مثل تعريفة الركوب وارتفاع الأسعار، ومواعيد غلق المحال، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة، وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا وزير التنمية المحلية المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة، والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330 والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" www.facebook.com/sotakmasmwo والبريد الإلكترونى [email protected]، وذلك تيسيرا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.