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عقب تداول الفيديو.. ضبط المتهم بحمل سلاح أبيض بمنطقة رمسيس

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 11:24 صباحاً - كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص بمنطقة رمسيس بالقاهرة، يحمل سلاح أبيض.

 

بالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة) وبحوزته (سلاح أبيض) .

 

وبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات لقيامها بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول وعند رؤيته لها قام بإشهار السلاح الأبيض لإجبارها على تسليمه الهاتف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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