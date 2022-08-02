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هنا جودة تتصدر التصنيف الدولي لتنس الطاولة تحت 17 سنة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 11:24 صباحاً - تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات ، التصنيف العالمى للعبة ، خلال شهر أغسطس وفقا للتصنيف الذى أعلنه الاتحاد الدولي للعبة. 

 

وجاءت هنا فى المركز الأول تليها لاعبة اليابان ثم إيطاليا، وفى المركز الرابع لاعبة فرنسا ، ويليها لاعبة الهند بـالـتفـوق عـلـي  لاعبات سنغافورة وكوريا على الترتيب.

 

يذكر أن هنا جودة توجت بالميدالية الذهبية بمنافسات الفردى  تحت 19 سنة ، بالبطولة الأفريقية التى اقيمت بتونس بعد تغلبها على مواطنتها  رؤى زكى بنتيجة  4/0 ، لتتوج هنا بالذهبية ورؤى بالفضية .

 

كما حققت هنا الميدالية الذهبية مع منتخب تنس الطاولة فى منافسات الزوجى ، بعد تغلب الثنائي المصرى هنا جودة وهند فتحى على مواطنيهما فريدة بدوى و رؤى زكى في المباراة النهائية بنتيجة بنتيجة 3/1

 

 

وحققت هنا جودة الميدالية الذهبية مع منتخب السيدات بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر الشهر الماضى.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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