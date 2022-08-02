الهجرة تبدأ في تلقي الإنجازات التي حققتها الكيانات خلال العام الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، البدء في تلقي الإنجازات التي حققتها الكيانات المصرية بالخارج خلال العام الماضي، وذلك بهدف الاطلاع على تجارب هذه الكيانات ودراستها للاستفادة منها والبناء عليها فيما هو قادم، وذلك في إطار التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده في 14 أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن تكون الإنجازات على هيئة مقطع مصور "فيديو" يقوم بتسجيله ممثل عن كل كيان يشرح فيه بإيجاز ما هي الإنجازات الخاصة بالكيان الذي ينتمي إليه، وذلك مع ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التالية:

- ألا تزيد مدة الفيديو عن دقيقة.

- تناول أبرز الإنجازات فقط.

- تصوير الفيديو بالعرض وليس بالطول.

- مراعاة الجودة العالية للفيديو صوت وصورة.

وتشدد الوزارة على عدم قبول أي فيديو يخالف هذه المعايير المذكورة أعلاه، على أن يكون آخر موعد لتلقي هذه الفيديوهات هو السبت القادم الموافق 6 أغسطس الجاري.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن مؤتمر الكيانات من المقرر أن ينعقد في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية، مؤكدة أن المؤتمر سيضم ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، وشددت سيادتها على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية في تقديم مقترحاتهم لما يمكن تقديمه من فعاليات خلال المؤتمر لتحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الترويج للاستثمار العقاري في مصر على قائمة أجندة المؤتمر الثالث للكيانات وأن فاعلياته ستتضمن أيضا زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة للاطلاع على فرص الاستثمار العقاري والتجاري فيها وتعزيز الترويج لها ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج، علاوة على زيارات ميدانية أخرى لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة.