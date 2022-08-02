كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص بمنطقة رمسيس بالقاهرة ، يحمل سلاح أبيض.

بالفحص وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص المشار إليه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (له معلومات جنائية – مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة) وبحوزته (سلاح أبيض) .. وبمناقشته أقر بتوجهه إلى منطقة رمسيس لمقابلة إحدى الفتيات لقيامها بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول وعند رؤيته لها قام بإشهار السلاح الأبيض لإجبارها على تسليمه الهاتف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.