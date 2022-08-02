شعراوى : مبادرة صوتك مسموع تعاملت مع أكثر من 13,2 ألف طلب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - فى ضوء توجه الدولة المصرية بكل أجهزتها للتحول الرقمى ، و استكمالاً لأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية فى تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة والاجهزة التنفيذية بالمحافظات ...

أكد اللواء محمود شعراوى ، أن مبادرة "صوتك مسموع" تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين ، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه.

وأعلن اللواء محمود شعراوى ان مبادرة " صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 504,8 ألف رسالة ، تضمنت هذه الرسائل 93,2 ألف شكوى تم حل 90,4 ألف شكوى بنسبة 97 % وجار حل 2780 شكوى مشيراً الى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة ، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم .

وكشف اللواء محمود شعراوي عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو 2022 حيث تلقت المبادرة 13,2 ألف رسالة منها 2004 شكاوى تم الرد على 1618 شكوى منها بنسبة 80,7% وجار حل 386 شكوى.

وأوضح اللواء شعراوى أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو ، تنوعت مابين شكاوى للاشغالات والتى بلغ عددها 805 شكوى ، والقمامة 620 شكوى ، ومخالفات البناء 112 شكوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى ، والفساد 8 شكاوى ، و شكوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" ، إضافة إلى 402 شكوى خاصة بتعريفة، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة ، لافتاً الى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 9906 رسالة خلال شهر أبريل ، تضمنت 1627 شكوى ، تم حل 1338 شكوى منها بنسبة 82,2% ، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 76,6 ألف متابعًا، وتلقت الصفحة 3250 رسالة من المواطنين منها 369 شكوى تم حلها بنسبة 74,5% ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 37 رسالة منها 8 شكاوى تم حلها بنسبة 62 % ، وتلقت خدمة الخط الساخن 532 اتصالاً تليفونياً ، تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بتعريفة الركوب ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن محافظات القاهرة والجيزة و الإسكندرية و القليوبية و سوهاج و المنيا و الشرقية و الدقهلية كانت الأكثر استجابة للشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر يوليو ، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين ، وحل مشكلاتهم .

وقال اللواء شعراوى أنه يتابع يوميا الشكاوى المقدمة للمبادرة ، و معدل الاستجابة للشكاوى وحلها ، ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم ، مشددا على فرق العمل المتصلة بالمبادرة ، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين ، بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة ، والاستجابة السريعة المباشرة لها ، والرد عليها ، والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم المواطنين مثل تعريفة الركوب و ارتفاع الأسعار، مواعيد غلق المحال ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا اللواء محمود شعراوى المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء ، والتعديات على الأراضى الزراعية ، والقمامة ، والإشغالات ، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.