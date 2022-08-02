وناقش جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ المتدربات عن الاستفادة من التدريب، ومحتوى البرنامج، وما ستنقله المتدربات من خبرات للمحيطين بهن فى العمل أو المجتمع، وانعكاساته عليهن.
يشار إلى أن البرنامج ينفذ للقيادات النسائية بالمحافظة على مدار 20 يوما، هو برنامج تدريبى بنظام التدريب المختلط (حضورى - أونلاين) بمعدل 15 يوما بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وخمسة أيام عن بعد عبر منصة للتدريب الإلكترونى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2022، ويقدم البرنامج ل 31 قيادة نسائية يمثلن العديد من المواقع التنفيذية والإشرافية بقطاعات مختلفة بالمحافظة منها 13 قيادة نسائية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة والبقية يمثلن مديريات الخدمات والهيئات الحكومية بالمحافظة.
كما أن البرنامج يعد باكورة التعاون المشترك بين معهد الحوكمة والتنمية المستدامة ومركز استدامة للتدريب والتطوير فى بداية لسلسلة من التدريبات النوعية المشتركة لقيادات العمل النسائى بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ كفر الشيخ يتفقد برنامج تأهيل القيادات النسائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.