محافظ كفر الشيخ يتفقد برنامج تأهيل القيادات النسائية

جدة - نرمين السيد - تفقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ برنامج تأهيل القيادات النسائية بمحافظة كفر الشيخ، للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ برئاسة وحضور كريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير.





وناقش جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ المتدربات عن الاستفادة من التدريب، ومحتوى البرنامج، وما ستنقله المتدربات من خبرات للمحيطين بهن فى العمل أو المجتمع، وانعكاساته عليهن.

يشار إلى أن البرنامج ينفذ للقيادات النسائية بالمحافظة على مدار 20 يوما، هو برنامج تدريبى بنظام التدريب المختلط (حضورى - أونلاين) بمعدل 15 يوما بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وخمسة أيام عن بعد عبر منصة للتدريب الإلكترونى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2022، ويقدم البرنامج ل 31 قيادة نسائية يمثلن العديد من المواقع التنفيذية والإشرافية بقطاعات مختلفة بالمحافظة منها 13 قيادة نسائية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة والبقية يمثلن مديريات الخدمات والهيئات الحكومية بالمحافظة.

كما أن البرنامج يعد باكورة التعاون المشترك بين معهد الحوكمة والتنمية المستدامة ومركز استدامة للتدريب والتطوير فى بداية لسلسلة من التدريبات النوعية المشتركة لقيادات العمل النسائى بالمحافظة.