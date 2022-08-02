عرض جوى «مصرى - كورى» فوق سفح الأهرامات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر المتحدث العسكرى خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" فيديو يتضمن عرضا جويا فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق الألعاب الجوى الكورى الجنوبى ونظيره من القوات الجوية المصرية.





ووصل أمس إلى إحدى القواعد الجوية المصرية فريق الألعاب الجوى الكورى الجنوبى لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية فى تنفيذ عرض جوى فوق سفح الأهرامات والذى ينفذ تحت مسمى (Pyramids Air Show 2022). ويشارك فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى ستنفذ عددا من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضا جوية مبهرة. وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان بالإضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.

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