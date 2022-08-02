البيئة تناقش مقترحا لزراعة 5 ملايين شجرة بالمدن الجديدة فى الجيزة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول مقترح جمعية مستثمرى 6 أكتوبر لإطلاق مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة فى نطاق المدن الجديدة بغرب الجيزة والتى تتضمن الشيخ زايد وسفنكس وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر القديمة إضافة إلى المناطق الصناعية وذلك كمتنفس لتلك المناطق.
وخلال الاجتماع وجهت وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والبيئة والرى وهيئة المجتمعات العمرانية وممثى جمعية المستثمرين والمجتمع المدنى لعمل معاينة على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات المطلوبة وما يمكن أن تقدمه كل جهة، إضافة إلى دراسة كمية الأشجار المطلوبة للزراعة وأنواع الأشجار المنزرعة ومصدر الرى طبقا لكل منطقة ووضع تصور كامل لدخول تلك المبادرة حيز التنفيذ، مؤكدة على أهمية مشاركة الجامعات والمدارس ومراكز الشباب و القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المبادرة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع تناول أيضًا المشاكل والتحديات التى تواجه المدينة من المخلفات الصلبة فى المنطقة الصناعية ومخلفات الهدم والبناء حيث تم إطلاع مسؤولى الجمعية على آخر تطورات منظومة المخلفات بمدينة السادس من أكتوبر لتكون المدينة نموذج يحتذى به للمدن الخضراء.
وأشارت إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات تم خلاله وضع التخطيط ورسم السياسات والتعريفة ويقوم عليها جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهناك تنفيذ هذه الخطط و تتمثل فى هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع المحافظة، مؤكدة على بناء منظومة متكاملة للمخلفات بأنواعها المختلفة سواء المخلفات البلدية أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الصناعية، كما تم تحديد أدوار كل جهة ووضع حوافز للقطاع الخاص فضلا عن وضع نظام للمراقبة قوى.
كما تناول اللقاء بحث إمكانية استخدام الألواح الشمسية بالمنشأت الصناعية المنطقة حيث وجهت وزيرة البيئة بتقديم الدعم الفنى والتعاون مع جمعية المستثمرين وإمكانية الاستفادة من المبادرات المقدمة فى هذا المجال فيما يخص إجراءات الطرح والتعاقد ودراسات الجدوى.
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