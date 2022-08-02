رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022..”وفر تعبك”

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رياض - احمد صلاح - زاد البحث خلال هذه الفترة عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، وذلك من قبل ذوي الهمم، والتي تعطي لهم لضمان حياة أفضل لهم من خلال المميزات التي يحصلون عليه.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

يجب على ذوي الهمم اتباع الخطوات الآتية عند الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022:

– إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

– الضغط على كلمة الاستعلام الآن، ليظهر يعدها موقف البطاقة الخاصة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

هناك العديد من المميزات يحصل عليها حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم أهمها ما يلي:

– الإعفاء من الجمارك على الأجهزة التعويضية.

– تخفيض في تذاكر وسائل النقل والمواصلات و الحصول على اشتراكات مخفضة أو مجانية لمراكز الشباب، والأندية الرياضية وغيرها من الأماكن العامة.

– الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من خارج البلاد.