انت الان تتابع خبر بوابة مصر الرقمية للتموين.. حدث بطاقتك قبل فوات الأوان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد البحث خلال الفترة الأخيرة عن رابط بوابة مصر الرقمية للتموين، وذلك بعد أن طالبت وزارة التموين المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم وتسجيل رقم الهاتف الخاص بهم على البطاقة التموينية.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين

تقدم بوابة مصر الرقمية التموين، خدمات عديدة من أهمها تحديث بيانات البطاقة التموينية وتسجيل رقم الهاتف وذلك من خلال الدخول على الرابط من هنا - صورة بطاقة الرقم القومي.

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة بطاقة التموين.

3- رقم الهاتف المسجل باسم طالب الخدمة.

4- صورة بون صرف الخبز الذي يحتوي الرسالة التي تم إرسالها من وزارة التموين.

استخراج بطاقة تموينية جديدة

كما تتيح بوابة مصر الرقمية للتموين، خدمة استخراج بطاقة تموينية جديدة وذلك عن طريق الدخول على الرابط اضغط هنا واتباع الخطوات التالية:

1- صورة البطاقة.

2- صور شهادات ميلاد الأبناء.

3- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.

4- مستندات دالة على حالة المواطن.

5- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

6- مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.