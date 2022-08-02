انت الان تتابع خبر حالة الطقس غدًا..درجة الحرارة تبدأ في الانخفاض وموعد سقوط للأمطار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، وسيكون شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

كما توقعت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدًا والتي تشهد انخفاض درجات الحرارة بمقدار درجتين مئوية على القاهرة الكبرى، بينما سيكون الارتفاع كما هو على جنوب الصعيد.

سقوط الأمطار

بينما قاللت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن هناك احتمالية لسقوط الأمطار خلال أغسطس الجاري، وسبتمبر المقبل، وذلك بسبب ارتفاع الحزام الناري المداري.

واضافت غانم، أن تأثير المدار الحزام المداري، سوف يصل إلى بعض المناطق الجنوبية في مصر، حيث ستشهد هذه المناطق سقوط للأمطار السبت المقبل، وهي حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من الأقصر وأسوان.